Украинцев будут предупреждать о карантине: начало действовать решение Рады

В Украине с 25 ноября вступило в силу постановление Верховной Рады Украины «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению».

Согласно документу, о введении карантинных ограничений Кабинет министров будет предупреждать украинцев не позднее чем за 7 календарных дней до начала их действия. Полностью текст постановления опубликован в газете «Голос Украины» от 24 ноября.

В нем говорится, что действие документа распространяется на запрет:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещение учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п.);

прием посетителей торгово-развлекательными центрами;

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

Правительство не имеет права вводить более одного из указанных мероприятий на определенных территориях без обнародования решения об этом не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия.

В этот же срок до начала действия двух и более указанных мероприятий Кабмин обязан внести на рассмотрение в ВР законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, испытывающим негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.