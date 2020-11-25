Определена ситуация, когда трезвый водитель рискует получить штраф за пьяную езду

В дороге могут произойти разные ситуации, даже самые абсурдные.

Например, если патрульные остановили автомобиль и заметили признаки опьянения у водителя, они могут потребовать пройти тест с использованием драгера. Водитель может быть трезв, но доказать это получится только после прохождения теста. Отказ пройти проверку ведет за собой наказание в виде штрафа. Причем, штраф будет как за «пьяную» езду, информирует enovosty.com/news.

Трезвым водителям советуют просто «подышать в трубочку» и не идти на конфликт. В противном случае от штрафа не уйти. Отметим, что водитель может также пройти медицинскую проверку, но гораздо проще сделать это на месте, и не тратить время.

: enovosty.com