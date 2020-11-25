Чиновники Министерства обороны срывают оборонный заказ

2020 год ознаменовался срывом закупок и провалом государственной политики во многих сферах.

Самыми громкими бюджетными «диверсиями» года, которые наносят колоссальный ущерб стране оказались срыв государственного оборонного заказа и срыв закупок из фонда противодействию Covid19. И если с последним всё предельно понятно – деньги просто не тратят или тратят на дороги вместо медицины, то с Гособоронзаказом все намного серьезнее и эта диверсия несет угрозу целостности государства и его границ.

Так, по информации издания Обозреватель по состоянию на 15 ноября 2020 года, из 250-миллиардного бюджета чиновники МОУ до сих пор не освоили больше 10 миллиардов, то есть почти полмиллиарда долларов просто «зависло» в чиновничьих кабинетах.

Диверсия ценой в миллирды гривен реализована Департаментом Государственных закупок Министерства Обороны (Департамент державних закупівель).

С помощью самого простого анализа закупок на сайте Prozorro и других источников мы узнаем, что чиновники департамента замораживают, отменяют или переносят сотни тендеров, причем тендеры, по которым совершается саботаж имеют четкую тенденциозность – это затягивание под надуманными поводами тендеров, связанных с закупкой обмундирования для солдат украинской армии. К примеру – 120 тысяч военных ботинок, 180 тысяч рубах, 40 тысяч спальных мешков для солдат и еще несколько десятков наименований (от носков до сумок и защитных очков), 20 тысяч бронежилетов и 20 тысяч шлемов, общей суммой почти на миллиард гривен.

Вторым «направлением» саботажа является отмена процедуры закупок горюче-смазочных материалов (масла и топлива) для танков и танковых двигателей, соляры для автомобильной техники ВСУ и тяжелой бронетехники, где сумма также близится к миллиарду гривен.

Искусственные проблемы для армии инициируют два ключевых чиновника Департамента закупок: это начальник отдела подготовки и проведения закупок Денис Крячко и его коллега Светлана Ковалева – начальник отдела организации поставок вещевого имущества. Используя свои полномочия, чиновники требуют все новые документы от всех участников торгов и формируют требования, которые ни один участник рынка неспособен выполнить.

Самым пугающим в этой ситуации является тот факт, что даже если тендеры будут возобновлены прямо сегодня, то процедура закупки не будет закончена к концу 2020 года, а значит 10 миллиардов неизрасходованных гривен просто «сгорят», так как исходя из нынешнего законодательства в конце года средства возвращаются в общий фонд государственного бюджета.

И если обычно нечистые на руку чиновники создают проблемы для поставщиков товаров и услуг, чтобы получить «откаты» и проценты, то в данном случае мы фиксируем факт прямой диверсии, когда армия банально не получит то, без чего не сможет функционировать в 2021 году.

Проблемы с обмундированием грозят армии откатом к состоянию начала 2014 года, когда солдаты воевали в тапочках и несли вахту в окопах в своих гражданских куртках.

А диверсия в закупке топлива и масла просто лишит нас танков – самого важного оперативного инструмента реагирования на возможные атаки сепаратистов на фронте.

Некомпетентность и открытый саботаж чиновников продолжают «разъедать» страну изнутри и в ближайшие месяцы власть обязана принимать жесткие кадровые решения во многих министерствах, чтобы хотя бы частично изменить ситуацию к лучшему.