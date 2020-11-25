Как Россия превращает оккупированную часть Донбасса в новый Чернобыль

Состоялась очередная онлайн-конференция участников «Инициативы 16 июля», посвященная обсуждению темы «Экологическое измерение процесса мирного урегулирования на Донбассе».

В издании «Апостроф» рассказывают об основных тезисах, которые озвучили ее участники: АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ, чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, 1-й заместитель Министра иностранных дел Украины и Государственный секретарь МИД Украины по вопросам европейской интеграции (1998-2004), советник Президента Украины по вопросам внешней политики (2006-2008); ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВ, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций, глобального информационного пространства НАН; ВЯЧЕСЛАВ ПОТАПЕНКО — доктор экономических наук, основатель Института зеленой экономики, директор Национального природного парка «Голосеевский»; ДМИТРИЙ ЕРМОЛАЕВ — философ, эксперт SG SOFIA, главный редактор журнала «Горизонты событий» и директор Стратегической группы «София» АНДРЕЙ ЕРМОЛАЕВ.

Украина столкнулась со специфической экологической войной. В ней не будет победителей. Зато будет много разрушений. Более 200 тыс. человек с обеих сторон линии разграничения на Донбассе можно считать экологическими беженцами. Cитуация угрожает не только региону, но и соседним областям, а также представляет опасность для глобальной экологии.

Экологический императив

После начала конфликта на востоке Украины ситуация на шахтах Донбасса, особенно на неподконтрольной его части, фактически вышла из-под контроля. Сейчас любая шахта — это техногенно опасный объект, говорит Вячеслав Потапенко.

По его словам, система экологического мониторинга никому не нужна, потому что в этом случае высветятся объемы теневой экономики, процветающей на Донбассе. Поэтому экологи не получают денег. Чтобы ситуация изменилась, нужна воля центральных органов исполнительной власти. Но это все равно, что на самих себя завести дело в полиции.

Между тем, Донбасс — это самая аномальная природно-техногенная система в мире, говорит Евгений Яковлев. За всю его историю региона там было более 600 шахт. Территория влияния горнодобывающей промышленности на Донбассе занимает около 15 тыс. кв. км. Сегодня закрытия шахт носят неуправляемый характер и происходят в условиях военных действий. 80% шахт находятся на неподконтрольной территории и они расположены выше, чем те, которые остались к западу от линии разграничения.

Экологическое равновесие Донбасса долгое время держалось на снижении уровня подземных вод. А сейчас подземные воды поднимаются вверх, вытесняя на поверхность грунтовые воды. Это можно видеть, например, в районе Первомайска, Золотого и шахты «Родина» в прифронтовой зоне. В частности, на шахте в Золотом было уничтожено 50% горнодобывающего фонда, в результате внезапного прорыва из-за несогласованного затопления соседних шахт на неподконтрольной территории, рассказывает ученый.

Очередной прорыв может произойти в районе предприятия «Торецкий уголь», согласно графику перетекания подземных вод с неподконтрольной территории на территорию, контролируемую властями Украины.

Время до затопления большей части шахт — до 5 лет. Кроме того, многие шахты на неподконтрольной территории содержат большое количество токсичных отходов, например, шахта «Александр-Запад» в районе Горловки.

Во время затопления усиливается миграция токсичных элементов — медь, цинка, свинца. Кроме того, есть до 2 тыс. копанок — оборудованных самостоятельно шахт, которые являются источником утечки загрязненных вод. Подземные воды центрального Донбасса загрязнены сейчас полностью.

Шахта в ДонецкеФото: Getty images

Дети на подконтрольной территории Луганской области в возрасте до 4 лет в 68 раз чаще болеют из-за потребления загрязненной химикатами воды, отмечает Яковлев. По его мнению, необходимо пробурить на территории Донецкой и Луганской областей глубокие бюветы с питьевой водой для населения, так же, как было сделано во время Чернобыльской катастрофы, чтобы обезопасить население от потребления опасных соединений.

Кроме того, происходит выделение большого количества метана из шахт, присутствуют признаки выделения радона, существует опасность их накопления в подвальных помещениях жилых домов. Эти же дома находятся в зоне сейсмической активности.

Необходимо создание аналитической группы и комплексное обследование шахт. Динамика экологического переформатирования Донбасса должна стать императивом в работе Трехсторонней контактной группы, и в решениях, которые принимает руководство государства. «Создается впечатление, что сегодня Донбасс отколот, отторгнут на всех уровнях», — говорит Яковлев.

Зато Россия в условиях отсутствия корректного мониторинга, ведет себя эгоистично. Они имеют до 10 защитных установок по удерживанию уровня вод, а ситуация в Украине их не интересует.

«Чем больше ужаса, тем больше внимания к проблеме»

«Разрушение инженерной структуры очень опасно. В некоторых местах есть даже спрятанные ядерные отходы. Устойчивое перемирие создает предпосылки для диалога. Экологические проблемы нельзя уже игнорировать», — соглашается с предыдущими спикерами Александр Чалый.

«Экологический императив должен стать ключевым элементом для мирного урегулирования ситуации на Донбассе и способствовать привлечению миротворческих усилий на глобальном и региональном уровнях. Надо поставить вопрос о создании точечных миротворческих компонентов для охраны наиболее опасных объектов. Для этого мы могли бы найти консенсус между Россией и коллективным Западом», — говорит он.

Также Александр Чалый напоминает, что рядом с оккупированными территориями находится Запорожская АЭС, поэтому тема водного баланса Донбасса имеет особую чувствительность. Можно делать обращения и на базе Будапештского меморандума. «На сегодняшний день надо трансформировать экологический императив в определенные дипломатические шаги», — считает Чалый.

Также он делает акцент на том, что проблема выделения метана из старых шахт может быть очень важной для европейцев. «Если метан в промышленных масштабах пойдет в атмосферу — это будет метановый Чернобыль», — говорит дипломат. По его мнению, загрязнение вод способствует распространению вирусных заболеваний — и сейчас это очень актуально, учитывая пандемию коронавируса. Нельзя забывать и об объекте «Кливаж», где в 1979 произошел подземный ядерный взрыв в мирных целях мощностью 0,2-0,3 Кт в тротиловом эквиваленте.

Объект «Кливаж»Фото: wikipedia.org

«Чем больше ужаса, тем больше внимания к проблеме», — говорит Чалый. По его мнению, «страшный экологический императив» может стать путем для дипломатического прогресса в вопросе Донбасса и эта тема может звучать даже на встречах в «Нормандском формате».

Экологическое оружие

«Военно-политическая элита Украины имеет определенный императив по экологической тематике на Донбассе. Они все эти годы игнорировали консенсус ученых и уже разработанные меры. Проблема представлена, как стихия, с которой можно бороться только с помощью требования компенсации. Никто не собирается заниматься экологией Донбасса на официальном уровне «, — говорит Дмитрий Ермолаев

С обеих сторон конфликта рассматривают ситуацию на Донбассе как экологическое оружие, считает он. Принято решение, что надо дать стихии развернуться, реализоваться в полной мере, толкнуть поток экономических беженцев, а с катастрофическими последствиями разбираться уже по факту. Вместе с тем Дмитрий Ермолаев убежден, что в ближайшие месяцы нужно вносить повестку экологии в миротворческий процесс.

«В современном мире нет необходимости стрелять — вполне достаточно преступно ничего не делать. Через 20 лет не будут прибегать к глубокому анализу, почему территория Донбасса стала непригодной для жизни. Не будут глубоко анализировать причины и неудачи дипломатии. Будет просто факт наличия территории. Сейчас она пока еще является живой страной», — говорит Андрей Ермолаев.

Есть угроза превращения Донбасса в «Чернобыль 2.0» — и там уже не будет вопросов о границах, считает он. Уже сейчас для решения проблемы, нужно привлекать людей с неподконтрольной территории, а также представителей стран «Нормандского формата».

Автор: Дмитрий Малышко; «Апостроф«