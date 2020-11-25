У Зеленского заявили о начале консультаций по ликвидации ОАСК

В Офисе президента Украины заявили о начале консультаций о ликвидации Окружного административного суда Киева. Однако, в Высшем совете правосудия это опровергают.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему».

Как объяснил в комментарии изданию глава совета Андрей Овсиенко, эта процедура четко определена законом «О Высшем совете правосудия» и законом «О судоустройстве и статусе судей».

«Но на данный момент (середина ноября, — ред.) из Офиса президента никаких документов или запросов к нам не поступало», — сказал Овсиенко.

У Зеленского удивлены такими заявлениями и уверяют, что направили соответствующее письмо в Совет правосудия.

«На прошлой неделе (16-22 ноября, — ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу. Так и проходят эти консультации», — объяснил РБК-Украина замглавы ОП Андрей Смирнов.