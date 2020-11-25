Полиции разрешат без причины останавливать машины ночью, в выходные и праздники

В Комитете Верховной Рады по правоохранительной деятельности рассмотрели законопроект № 2695. Он предусматривает усиление ответственности водителей за отдельные нарушения правил дорожного движения и расширение полномочий для полиции.

Об этом сообщает портал Today.

Так, полицейские смогут останавливать без причины, в качестве профилактического мероприятия, водителей в ночное время суток – с 22:00 до 8:00, и в праздничные и выходные дни.

Во время остановки, водитель может не передавать документы полицейским, а просто показать их. Также, можно не глушить двигатель, и не держать руки на руле.

Законопроект содержит норму, в которой указано, что патрульные могут не предупреждать водителей о своем присутствии соответствующими сигналами, фишками или знаками.

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