Шмыгаль назвал вероятные сроки введения полного локдауна в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине могут ввести локдаун на зимние праздники.

Об этом он сказал на заседании правительства.

«Мы готовимся ко всем возможным сценариям», — заявил он.

По его словам, сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин «выходного дня», что уже дало свои плоды — по данным операторов мобильной связи мобильность людей снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Это означает, что люди гораздо меньше передвигаются населенимы пунктами и страной, и, соответсвенно, меньше болеют.

«О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января — период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса», — написал в Telegram Шмыгаль.