“Богдан” Гладковского поставит Киеву троллейбусы на 173 млн

КП “Киевпастранс” 20 ноября по результатам тендера сообщило о намерении заключить соглашение с ДП “Автосборочный завод №1” ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” о покупке троллейбусов на 173,06 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Наших грошей.

По данным системы “Прозорро”, в этом году производитель поставит 15 новых троллейбусов Богдан Т90117 длиной 18,75 м по 11,54 млн грн. Троллейбусы 2020 года изготовления имеют 50 сидячих мест и одно место для коляски и вмещают 170 человек стоя.

В феврале 2019 года “Киевпастранс” заказывал у завода такие троллейбусы с кондиционерами и видеонаблюдением на 6% дешевле – по 10,91 млн грн. Однако тогда для системы оплаты проезда предусматривалась только возможность подключения, а системы подсчета пассажиров не было.

В 2017 году “Киевпастранс” заказывал их “Богдану” с кондиционерами и видеонаблюдением на 21% дешевле – по 9,55 млн грн., но без систем оплаты проезда и подсчета пассажиров.

Цена сделки всего на 0,4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 173,81 млн грн.

Компания “Senso Dynamics Llc” (Делавэр, США) жаловалась заказчику на слишком короткий срок поставки и отсутствие аванса, которые делают невозможным участие в тендере с иностранной продукцией. Заказчик не удовлетворил требование. С июня этот жалобщик подал требования на 80 тендерах, из которых безуспешно пытался принять участие лишь в трех фармацевтических Минздрава.

Единственным конкурентом традиционно было киевское ООО “Мазтранссервис” Павла и Романа Шевченко с троллейбусами МАЗ 215Т00, которым руководит Анатолий Шевченко, причем никто не снижал цену на аукционе. Ранее соучредителем соперника также была Светлана Коломиец, а перед тем фирмой владело ООО “Укрпастех” Павла и Романа Шевченко.

Напомним, “Богдан” и “Минский автомобильный завод” (“МАЗ”, Беларусь) в 2016 году заключили соглашение о совместном производстве грузовиков двойного назначения в Черкассах.

Совладельцем “Богдан Моторс” ранее был экс-президент Петр Порошенко, а ныне компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчуку), бывшему первому заместителю секретаря СНБОУ. В прошлом году его сын Игорь Гладковский с друзьями фигурировал в скандале в “Укроборонпроме”.