«Мэр» Горловки заявил, что видит ОРДЛО только «в составе» России: «она наша сестра и мать»

Украина постоянно пытается пересмотреть Минские договоренности и поставить пункт о закрытии границ с Российской Феддерацией на территории ОРДЛО, пунктом номером первым.

Об этом заявил так называемый «мэр» неподконтрольной украинскому правительству Горловки, что в Донецкой области, Иван Приходько на канале Соловьев-live.

«У нас люди живут фактически седьмой год в условиях войны, уже четвертый год в условиях «полной блокады», — заявил Приходько.

Он обвинил Украину в том, что с марта месяца народу «ДНР» и «ЛНР» якобы не выплачивается пенсия.

А так же, по мнению незаконного «мера», Украина проводит постоянные провокации на КПВВ, «заявляя, что она их открывает, прекрасно понимая, что если мы откроем их, у нас сразу возрастет заболеваемость по коронавирусу».

«И вот представьте, закрываются границы с Российской Федерацией. Все! Это геноцид „донецкого“ народа, „луганского“ народа, это многомиллионная армия людей», — считает Приходько.

Он считает, что люди, живущие на территории ОРДЛО «видят, что происходит и видят, кто помогает им, чтоб они жили».

«Конечно мы видим себя только в составе России, в составе нашей сестры, нашей матери. Россия наша мать! Уже более 200 тыс российских паспортов выдано и очередь на их получение расписана на месяца вперед», — заявил Приходько.