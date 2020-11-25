В ОРДО рост больных COVID-19 и пневмонией: число умерших приблизилось к 1000

За последние сутки в ОРДО выявлено 164 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает так называемый «минздрав ДНР».

В «ведомстве» отметили, что по состоянию на 10:00 25 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ОРДО — 10 168:

• на лечении (стационарном и амбулаторном) — 4306 пациентов,

• выписаны — 4921 человек,

• летальных случаев — 941.

За сутки зафиксированы 16 случаев смерти.

Кроме того, выявлено 115 случаев пневмоний, на 36 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 84. Всего на лечении 1637 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке (+28 за сутки).