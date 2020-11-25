Maserati перетворила суперкар MC20 в підкорювача снігів

Проект підготували в рамках програми персоналізації Fuoriserie.

Довідка від Avtosota: Maserati – італійський виробник елітних автомобілів, створений 1 грудня 1914 року в Болоньї. Зараз штаб-квартира компанії знаходиться в Модені, а її емблема – тризуб. З 1993 року він належить італійсько-американському автомобільному гіганту Fiat Chrysler Automobiles (FCA) та італійському попереднику FCA Fiat SpA.

Компанія Maserati розповсюдила в соцмережах комп’ютерні зображення суперкара MC20, підготовленого для поїздок на гірськолижні курорти. Купе забезпечили кріпленнями для спортивного інвентарю та особливими шинами.

Кузов «снігохода» виконаний в помаранчевому кольорі. Над бічними порогами є вставки, що нагадують сигнальну стрічку. Салон зробили чорно-білим з помаранчевими акцентами.

Цей дизайн відноситься до серії Futura – одному з трьох стилістичних напрямків програми персоналізації Maserati Fuoriserie, запущеної у вересні цього року. Дана колекція призначена для любителів техніки та «індустріальних» відтінків.

Дві інші – це Corsa для шанувальників класичних гоночних лівреїв і Unica для тих, хто цінує моду, мистецтво і культуру.

: avtosota.com

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