Безработных украинцев ждут изменения

С 1 декабря в Украине намерены увеличить и сумму пособия по безработице.

Это произойдет вследствие изменения размера прожиточного минимума.

Так, максимальный размер государственной помощи безработным с 1 декабря составит 9080 грн.

Данная цифра обусловлена тем, что, согласно 2 ч. 5 ст. 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 02.03.2000 г.. № 1533 -III, пособие по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом, благодаря росту с 1 декабря показателя прожиточного минимума, украинцы будут иметь возможность получить более высокий размер пособия по безработице.