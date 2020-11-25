«Ноль промилле». В Минске медики и журналисты устроили акцию протеста в поддержку задержанных коллег

В белорусской столице врачи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи 24 ноября провели акцию солидарности с врачом, задержанным по делу о разглашении врачебной тайны. Об этом сообщает издание Reform.by.

Речь идет о враче Артеме Сорокине, который рассказал порталу TUT.BY о результатах медицинского освидетельствования погибшего белоруса Романа Бондаренко. В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.

Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разглашение врачебной тайны). В Генпрокуратуре добавили, что подозреваемые (врач и журналист) задержаны.

Врачи больницы выстроились вдоль стен лицом к стене с поднятыми руками и листами бумаги с текстом «0‰».

Присоединились к перформансу врачей и сотрудники издания TUT.BY – журналист редакции Катерина Борисевич также пятые сутки находится в СИЗО КГБ по этом делу.