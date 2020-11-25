Санду проведет первые встречи после инаугурации с президентами Румынии и Украины

Избранная президентом Молдовы Майя Санду планирует после инаугурации встретиться с лидерами соседних стран — Румынии и Украины. Об этом она заявила на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

Санду сообщила, что в первые дни после вступления в должность президента она организует визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Кишинев. Также будет организована встреча президента Молдовы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Санду, она планирует сконцентрироваться на том, чтобы Молдова получила помощь для преодоления эпидемиологического и экономического кризиса. Эта помощь будет заключаться в предоставлении медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарств и защитной одежды.

«В рамках проектов сотрудничества с ЕС и Румынией, буду вести обсуждения для обеспечения Молдовы вакциной против COVID-19 в самые скорейшие сроки», — добавила Санду.

Также избранный президент сообщила, что первый из трех ее приоритетов на должности – это «позитивная внешняя политика». Остальные – бюджетная политика и борьба с коррупцией.

Санду пообещала, что приложит все усилия для того, чтобы вывести Молдову из «международной изоляции». При этом она считает, что после победы на выборах президента ей уже удалось вывести вешнюю политику Молдовы из комы.

«Сделаю все возможное, чтобы Молдова имела хорошие, прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении, как с Востоком, так и с Западом», — подытожила победительница выборов.