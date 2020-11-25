Болгария вводит локдаун из-за всплеска Covid-19

Болгария вводит локдаун из-за всплеска коронавируса. До 21 декабря в стране будут закрыты школы, рестораны, торговые центры и тренажерные залы.

«Доказано, что только одно влияет на COVID-19 – сокращение социальных контактов или карантин. Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани перегрузки, мы вводим ограничительные меры на три недели», – заявил в среду премьер-министр Бойко Борисов, чьи слова приводит Reuters. Карантин начнет действовать с 27 ноября.

В условиях карантина школы и университеты перейдут на онлайн-обучение, а детские сады будут закрыты.

Частные собрания будут ограничены до 15 человек, а все рестораны, бары, кафе и ночные клубы будут закрыты. Туристические поездки по стране и за границу будут запрещены.

После протестов правительство решило оставить открытыми небольшие магазины и проводить спортивные мероприятия без зрителей. Театры будут работать на 30% от своей вместимости.

Министр труда Болгарии Деница Сачева заявила, что правительство первоначально выделит 50 млн левов (по сегодняшнему курсу 30,5 млн долларов) на финансовую поддержку работникам предприятий, вынужденных закрыться, и что общая компенсация достигнет 400 млн левов.

Болгария относительно хорошо пережила первую волну пандемии весной, но этой осенью число случаев заболевания резко выросло.

В среду в Болгарии было зарегистрировано 4382 новых случая заражения, в результате чего общее число достигло 129 348.

Почти 6365 человек находятся в больницах, около 400 из них – в реанимации. Больницы перегружены, многие испытывают нехватку персонала из-за роста числа заражений среди медперсонала.

Показатель смертности от коронавируса в Болгарии на 100 тыс. человек стал третьим по величине в ЕС за последние 14 дней после Бельгии и Чехии. Всего в Болгарии в этом году от ковида умерло 3226 человек.