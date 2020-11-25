Медики назвали лучший продукт для укрепления иммунитета

Это происходит за счет присутствия цинка, марганца, меди и других полезных веществ.

Тыквенные семечки индийские диетологи назвали лучшим средством для укрепления иммунитета и здоровья в целом. Этот продукт является прекрасным поставщиком белка, полезных жиров и волокон, сообщает LentaUA

Тыквенные семечки богаты на мононенасыщенные жирные кислоты, которые эффективно понижают уровень плохого холестерина. Помимо этого, в них присутствует магний, способный регулировать артериальное давление. Семечки тыквы увеличивают содержание оксида азота, который способствует расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровоток, снижая тем самым риск появления в артериях бляшек. В них также присутствует триптофан. Эта аминокислота преобразуется в серотонин, который оказывает положительное влияние на качество сна, памяти и настроение. Также в них есть витамин Е, выступающий в качестве антиоксиданта.

Проведенные ранее научные исследования подтвердили эффективность тыквенных семечек против различных видов онкологии. Они снижают угрозу возникновения рака груди, простаты, желудка, легких и толстой кишки. Семена тыквы также помогают улучшить качество спермы и фертильность у мужчин. Они уменьшают симптомы гиперактивного мочевого пузыря и способствуют росту волос и здоровью кожи.

Диетологи отметили, что тыквенные семечки прекрасно укрепляют иммунитет. Это происходит за счет присутствия цинка, марганца, меди и других полезных веществ, поддерживающих здоровье иммунной системы.

: u-news.com.ua