Венгрия вызвала посла Украины из-за отказа чиновнику во въезде

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии после того, как украинские власти отказали во въезде в страну уполномоченному венгерского правительства по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины Иштвану Грежи.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в своем видеообращении в Facebook.

Он отметил, что уже проинформировал посла о возмущении Венгрии, при этом надеется на восстановление добрых отношений между сторонами. «Мы вызвали сегодня сюда, в МИД, посла Украины, чтобы выразить свое возмущение таким отношением, передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому», – сообщил Сийярто.

Также он сказал, что на переговорах с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой две с половиной недели назад договорились оставить напряженность, которая возникла во время местных выборов в Украине.

Кроме того, стороны решили сосредоточиться на «позитивных вопросах, которые могут стать основой для совместной истории успеха». Сийярто подчеркнул, что запрет на въезд в Украину для венгерского чиновника противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха.

При этом министр напомнил, что напряженность в отношениях с Украиной началась после того, как венгров Закарпатья «лишили права и возможности учиться и преуспевать на своем родном языке» во время предыдущего президентского срока в стране.