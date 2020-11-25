Выдача украинского блогера России: В МИД рассказали детали

Задержанный в Индонезии украинский общественный деятель и блогер Михаил Орешников «не оформил юридически выход из гражданства» РФ. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в ответ на запрос «Украинской правды».

Отмечается, что дело Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и МИД Украины.

«Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время задержанный находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям.

Дипломатическое учреждение Украины также направило соответствующую ноту в МИД Индонезии.

Украинский консул посетил блогера в месте содержания. Отмечается, что при его содействии, задержанный пообщался по телефону с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. По данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья Орешников не высказывал.