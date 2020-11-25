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УЗ назначила дополнительные поезда на Новый год и Рождество

25.11.2020

«Укрзализныця» назначила еще ряд дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников. Пассажиры смогут путешествовать в таких популярных направлениях: Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов и Хмельницкий — Лисичанск и др.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, УЗ назначила курсирование дополнительных поездов:

  • №168 Львов — Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года.
  • №198 Ковель — Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3, 6, и 10 января 2021 года.
  • № 768/767 Киев — Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона — 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.

Также назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

  • № 774 Киев — Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;
  • № 782 Киев — Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

С 13 декабря перевозчик возобновляет движение таких поездов:

  • № 13/14 Киев — Солотвино (Тересва);
  • № 26/25 Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов;
  • № 58/57 Ковель — Одесса;
  • № 70/69 Мариуполь — Львов ежедневно из Мариуполя;
  • № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск.

Также начнут курсировать поезда сообщением:

  • № 357/358 Киев — Рахов ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря — с Рахова.
  • № 745/746 Киев — Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Кроме того, с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 43 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 45/46 Лисичанск — Киев;
  • № 118/117 Черновцы — Киев.
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