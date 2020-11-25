Ученые обнаружили в Антарктиде окаменелости необычных птиц

В Антарктиде ученые нашли новые окаменелости пелагорнитидных птиц. Открытие сделано на острове Сеймур. Именно эти пернатые в среднем эоцене господствовали на планете вместо динозавров, передает FaceNews.ua.

Анализ останков показал, что эти гигантские птахи летали над Антарктидой около 50 миллионов лет назад. Они могли обитать на Земле от позднего палеоцена до позднего плиоцена. Вероятно, это была огромная популяция. Главной отличительной особенностью пелагорнитидных являются большие выступы в области челюсти. По виду они напоминали зубы, однако таковыми не были. Это позволяло птицам охотиться в водоемах, добывать рыбу и морепродукты. Наиболее молодой возраст обнаруженных останков составляет 40-50 миллионов лет.

Это говорит о том, что птахи могли пережить массовое вымирание, которое началось 66 миллионов лет назад после столкновения Земли с гигантским астероидом. Тогда исчезли свыше 90% обитателей планеты, в том числе динозавры. Последние данные свидетельствуют о том, что пелагорнитидные птицы при этом выжили и остались господствовать на поверхности Земли.

: facenews.ua