Алексея Кучера уволили с должности губернатора Харькова

Алексея Кучера уволили с поста председателя Харьковской облгосадминистрации. Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 25 ноября, – сообщают Вести.

Кабмин при этом согласовал назначение на эту должность Айны Тимчук.

Айна Тимчук занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА. С 2000 по 2010 год работала в ОГА. В 2010-2014 годах являлась заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область на должность замлавы ОГА. С 2018 – возглавила аппарат облгосадминистрации.

Бывший супруг Тимчук возглавляет сейчас департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.