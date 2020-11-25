Кому в Украине платят больше 100 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине традиционно в пятерке самых высокооплачиваемых вакансий месяца оказались предложения для программистов. При этом в ноябре спросом у работодателя пользуются те специалисты, которые владеют языком программирования Python.

Согласно данным кадрового портала rabota.ua, на среднюю зарплату больше 100 тысяч гривен могут претендовать архитекторы программного обеспечения, создатели сложных корпоративных систем и программисты, которые владеют высокоуровневым языком.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Архитектор ПО – 145 тысяч;

Senior Java Developer – 113 тысяч;

Senior Python developer – 107 тысяч;

Python deleloper – 98 тысяч;

Senior.NET developer – 95 тысяч.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.