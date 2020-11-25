Полтавський суд повністю виправдав «мажорку» Саєнко яка вбила велосипедиста на пішохідному переході

Суддя Октябрського райсуду Анатолій Савченко виправдав Наталію Саєнко, яка 2 роки тому в центрі Полтави на пішохідному переході збила 15-річного велосипедиста Артема Левченка

25 листопада Октябрський райсуд виніс вирок Наталії Саєнко, яка 6 листопада 2018 року на пішохідному переході у центрі Полтави збила 15-річного велосипедиста Артема Левченка. Суддя Анатолій Савченко повністю виправдав жінку.

Обставини справи

Нагадаємо, що 6 листопада, близько 14:10 у центрі Полтави сталася ДТП із потерпілим. Позашляховик Mercedes-Benz збив підлітка, який виїхав на велосипеді на пішохідний перехід. Відразу ж після ДТП з автомобіля зняли номери держреєстрації.

Пізніше виявилося, що велосипедиста забрали у тяжкому стані до реанімаційного відділення Полтавської обласної лікарні ім. Скліфосовського з політравмою, забоєм головного мозку та церебральною комою. З Єдиного державного реєстру судових рішень «Полтавщина» також з’ясувала, що у ході огляду місця ДТП правоохоронці встановили, що на місце події приїхав чоловік громадянки, яка була за кермом Mercedes ML250.

Зникнення з автомобіля відеореєстратора

Як вказано в ухвалі, під час допиту в якості свідка останній пояснив, що 6 листопада 2018 року, близько 14-ї години до нього зателефонувала дружина та повідомила, що потрапила в аварію. Чоловік швидко приїхав на місце події. Там він, разом з дружиною та працівниками поліції, згадав що у салоні автомобіля на лобовому склі встановлено відеореєстратор. Чоловік забрав із салону авто вказаний реєстратор та «відвіз до невстановленого магазину». А наступного дня привіз його з пустою флешкою правоохоронцям, але зауважив, що з флешки нічого не видаляв.

Також «Полтавщина» встановила і особу кермувальниці. Нею виявилася власниця ресторану «TAU», піцерії «Теле-піца», а також засновниця та власниця ресторану «WOKA» у Полтаві — Наталія Саєнко.

Вдалося з’ясувати і те, що Саєнко раніше порушувала ПДР. 15 квітня 2016 року Октябрський райсуд Полтави визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення — керування транспортним засобом у нетверезому стані (ч.1 ст. 130 КУпАП України) та призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу — 3400 грн.

Смерть постраждалого та оголошення про підозру Наталії Саєнко

За два місяці після ДТП, 7 січня 2019 року, Артем Левченко помер у лікарні, не приходячи до тями. 9 січня правоохоронці оголосили Наталії Саєнко про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. У березні суд пом’якшив його до нічного домашнього арешту.

Слідчий експеримент

У травні 2019 поліція закінчила розслідування, сторони ознайомилися з матеріалами кримінального провадження, а після цього обвинувальний акт передали до суду для розгляду по суті. Під час розгляду справи, сторона потерпілих наполягала на тому, що в момент аварії Саєнко розмовляла по телефону, а тому була неуважна та не помітила 15-річного Артема.

У відповідь адвокати Саєнко заявляла, що жінка не розмовляла по телефону в момент аварії — у неї на телефоні був ввімкнений «мобільний інтернет».

Розгляд справи в суді протягом року та розмір грошових компенсацій для родичів загиблого, які визначив експерт

У грудні 2019 року суд повернув Наталії Саєнко автомобіль, на якому вона збила Артема Левченка. А вже у лютому 2020 року обвинуваченій змінили міру запобіжного заходу з домашнього арешту в нічний час на особисте зобов’язання.

У липні під час судового засідання суддя Анатолій Савченко зачитав висновок психіатричної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені М. Бокаріуса відносно потерпілої Вікторії Чазової (бабуся Артема). Відповідно до висновку, розмір грошової компенсації становить — 1,5 млн грн.

Тоді ж під час засідання Тетяна Плащенко (інша бабуся) та батько загиблого Артема відмовились від такої експертизи. Вони пояснили, що їхню втрату не можна компенсувати, а переживати відтворення цих подій не мають сил.

1 вересня суддя Анатолій Савченко зачитав висновок експерта стосовно матері загиблого Наталії Левченко. У ньому зазначено, що у жінки через смерть дитини порушилось почуття душевного благополуччя та з’явилися негативні переживання, туга, тривожність тощо. Розмір грошової компенсації, визначений експертом, становить 2 млн грн.

Відповідно до висновку, експертиза призначила для тітки загиблого Артема Ірини Сердюк грошову компенсацію — 540 тис. грн.

Судові дебати

7 жовтня 2020 року, під час судових дебатів прокурор прохав суд призначити 8 років ув’язнення Наталії Саєнко. Він зазначав, що обвинувачена відразу після ДТП телефонувала не медикам, а родичам та у піцерію, яка їй належить. Також Саєнко повинна була їхати зі швидкістю не більше 50 км/год та зменшити швидкість або зупинитись в момент появи велосипедиста на дорозі. На думку сторони обвинувачення та потерпілих, Саєнко мала технічну можливість уникнути ДТП.

Наталія Саєнко відмовилася брати участь у дебатах та зазначила, що її представлятимуть захисники. Захисники Наталії Саєнко під час дебатів підкреслили, що до оголошення про підозру їхній підзахисній слідство розглядало дві версії — це ДТП за участю двох транспортних засобів та ДТП за участю пішохода та автомобіля. Під час слідства було встановлено, що Артем Левченко виїхав на пішохідний перехід на велосипеді, а не вивіз його у руках. Отже, ДТП сталося за участю двох транспортних засобів — тому суд повинен з’ясовувати характер порушень, які допустила як Наталія Саєнко, так і Артем Левченко. Крім того, перед виїздом на пішохідний перехід Артем Левченко не зменшив швидкість та не зупинився, щоб перевірити — чи буде безпечним його рух.

Адвокати Наталії Саєнко вважають, що жінка скоїла наїзд вимушено, через те, що велосипедист порушив ПДР, і не мала можливості уникнути зіткнення.

Останнє слово Наталії Саєнко

13 листопада Суддя Анатолій Савченко надав обвинуваченій останнє слово. Жінка не визнала свою провину та попросила суд її не карати.

«…Хочу сказати, що в той день правила дорожнього руху я не порушувала, швидкості автомобіля я не перевищувала. Хочу сказати, якби хлопчик переводив велосипед в руках, мабуть, такого страшного горя не сталося. Дуже шкода. Я розумію трагедію сім’ї потерпілих. Вони втратили саму близьку людину. Але уникнути ДТП я не могла, він їхав на дуже великій швидкості. З першого дня я дійсно хотіла допомогти, зустрітися з Олегом Ігоровичем (батько загиблого хлопчика — ред.), мабуть, він знає. Зустрітися і допомогти — в той момент для мене це було самим важливим….»

Вирок

25 листопада суддя Анатолій Савченко зачитав вирок для Наталії Саєнко. Суд повністю виправдав водійку, визнавши її не винуватою у висунутому обвинуваченні через недоведеність кримінального порушення та скасував арешт майна й посвідчення водія.

Представники потерпілої сторони заявили, що будуть оскаржувати рішення суду.

Анастасія НЕДОГОРСЬКА, «Полтавщина»