Переплата за бренд: в Японии подсчитали себестоимость iPhone 12 и 12 Pro

В результатах исследовательской компании от 25 ноября говорится, что себестоимость iPhone 12 составляет 373 доллара, а в США этот смартфон продается минимум за 799 долларов.

Самый дорогой компонент — OLED-экран (70 долларов), за ним следует процессор A12 Bionic (40 долларов), далее накопитель Samsung (19,2 доллара), оперативная память SK Hynix (12,8 доллара) и модули камеры Sony (8 долларов).

Сборник iPhone 12 Pro обходится немного дороже — 406 долларов при том, что это устройство продается в США за 999 долларов и выше в зависимости от объема постоянной памяти. Разница в затратах на производство этих моделей всего 33 доллара, при этом в рознице они отличаются друг от друга уже на 200 долларов.

Наибольший доход Apple получает от модификаций с увеличенными накопителями, так как объем памяти незначительно влияет на себестоимость, но позволяет компании получать дополнительно по несколько сотен долларов с каждого устройства.

Стоит понимать, что аналитики не стали учитывать стоимость разработки устройств, затраты на логистику, маркетинг, гарантийное обслуживание и множество других аспектов, которые тоже закладываются в себестоимость.