Без корпоративов и концертов: в «Слуге народа» назвали оптимальную дату локдауна в Украине

В Украине можно вводить полный локдаун не раньше 29 декабря, поскольку именно в этом месяце бизнес зарабатывает больше денег.

Об этом в эфире программы «Розклад Кулініча» на Апостроф TV заявила народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Надо дать бизнесу поработать в декабре, в этот период, когда как раз малый бизнес продает продает подарки или какие-то сервисы. Разумеется, не может быть никаких корпоративов, не будет новогодних концертов. Но бизнесмены ждут декабря для того, чтобы получить хоть немного прибыли и компенсировать потери за предыдущие месяцы. Поэтому важно в декабре дать им нормально поработать, а вот в конце месяца, например с 29 числа, на две недели ввести локдаун. Тогда в этом есть определенная логика», — отметила Кравчук.

По словам депутата, для тех же рестораторов важно планирование. Тогда они на эти две недели смогут не покупать продукты и не выбрасывать остатки.

«Мы видели, что они купили продукты, а остатки раздают. Они должны планировать. Мы здесь работаем, а здесь мы говорим: государство компенсирует вам частичную безработицу, если надо, за свой счет. Государство все компенсирует, мы продукты не покупали, в декабре поработали и вернемся в середине января. Все должны это понимать, планировать остатки, подбирать товар. Должно быть планирование, вот о чем речь», — добавила Кравчук.