Дело об убийстве Шеремета: Хомчак заявил, что Антоненко «заслужил уважение»

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко много сделал для украинской армии и заслужил уважение. Об этом на встрече с журналистами заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

При этом, генерал-полковник уточнил: если Антоненко действительно виноват, то должен понести заслуженное наказание, но для этого нужны неопровержимые доказательства.

Хомчак также отметил, что в случае невиновности Антоненко, перед ним должны извиниться.

Главнокомандующий добавил, что не может оценивать качество доказательств, собранных по делу Антоненко, — для этого есть следователи.