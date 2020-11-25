Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков

Сын вновь избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, Даниил Привалов,утверждает, что его отец вернётся в Харьков до первой сессии нового горсовета, которая должна состояться до 20 декабря.

«Мы планируем, что отец вернётся в Харьков до 20 декабря. У меня нет ни капли сомнений в этом. У нас есть ещё почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдёт», — говорится в сообщении.

Даниил Привалов рассказал, что Кернес был рад победе на выборах в Харькове.

«Расстроился, что набрал маловато процентов голосов. Социология показывала под 80%. Но это объяснимо, так как два месяца из-за болезни отец не выходил на связь, не коммуницировал с горожанами. Но вскоре это изменится».

Со слов сына, Геннадий Кернес идёт на поправку. Процесс восстановления после болезни занимает много времени.

«Отец разговаривает, чувствует себя хорошо, идёт плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление — это вопрос времени, — говорит сын Геннадия Кернеса.