Віддалена робота впливає на здоров’я горла

Дослідження показало, що перехід на віддалену роботу через інтернет збільшує ризик болю в горлі. Це пов’язано з великою кількістю відеодзвінків, під час яких люди постійно підвищують або перенапружують голос.

Дослідники з Trinity College Dublin, спостерігаючи за 1 575 людьми в різних обставинах, з’ясували, що віддалена робота часто призводить до розвитку болю в горлі. Це пов’язано з необхідністю здійснювати відеодзвінки, під час яких люди нерідко підвищують або перенапружують голос. Сьогодні значно більше число співробітників працюють з дому, виконуючи тим самим розпорядження влади або діючи за власною ініціативою для того, щоб скоротити кількість поїздок і, як наслідок, знизити ризик зараження коронавірусів.

Все це призвело до збільшення популярності відеодзвінків, під час яких вирішуються різні ділові питання. А щоб співрозмовник на іншому кінці почув людини, тому доводиться нерідко підвищувати голос. Особливо часто це відбувається в онлайн-конференціях, де спілкуються кілька співробітників. Так 85% учасників дослідження поскаржилися на хворе горло з моменту початку масштабних обмежень через коронавірус.

Автори дослідження вважають, що роботодавці повинні розглянути можливість здійснення голосових тренувань для своїх співробітників, щоб ті не втратили можливість говорити і не скаржилися згодом на хворе горло. Подібного роду тренування дозволяють зміцнити голосові зв’язки і більш часто розмовляти, не стикаючись з неприємним перенапруженням і його наслідками.

: zdorovia.com.ua