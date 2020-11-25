Главреда СМИ в Харькове избили кирпичом

В Харькове неизвестные избили главного редактора издания «Власна справа» адвоката Владимира Цымбалюка.

Об этом сообщил в Facebook харьковский активист Виталий Тропачов. Нападение произошло вечером 24 ноября.

Активисты предположили, что инцидент связан с журналистским расследование Цымбалюка относительно установки рекламы Харьковского экопарка в непосредственной близости от памятника Жертвам Голодомора.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, уже начато расследование этого инцидента. Нападение на 53-летнего Цымбалюка внесено в реестр по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

По словам правоохранителей, на мужчину напали двое неизвестных, когда он возвращался домой, и нанесли ему несколько ударов кирпичом по лицу. После этого нападавшие скрылись в сторону жилых домов.

Пострадавшего доставили в больницу.

Полиция начала розыск нападавших. Уже изъяты вещественные доказательства. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия.





