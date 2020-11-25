Аваков расхвалил систему видеофиксации ПДД и пообещал закупку новых камер

Глава МВД Арсений Аваков заявил, что после внедрения видеофиксации нарушений ПДД на дорогах количество постановлений о превышении скорости снизилось на 30%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«За пять месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30%. Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает», — сказал Аваков. По его словам, до конца года будет подготовлено к установке еще 220 камер. А в течение следующего года планируется установить еще 300 камер.

«На сегодняшний день в Украине установлены и работают 45 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД», — добавили в материале.