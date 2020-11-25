В музее Революции достоинства отрицают хищения

В музее Революции достоинства отрицают обвинения в хищении средств на строительство Мемориала героев Небесной сотни.

Ситуацию вокруг мемориала в среду, 25 ноября, прокомментирвала заведующая строительного отдела Музея Наталия Бойкив.

«Когда рассказывают, что деньги были украдены, — это неправда: материалы все есть», — заявила она. Стоимость проекта составляет 170,877 млн грн, из которых 154 млн — это средства, которые выделяются на само строительство для генподрядчика, которым является Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская Украина-Реставрация. Музей заключил с этой компанией договор на сумму 148,8 млн грн.

Позже, согласно решению Кабмина, генподрядчику был выдан аванс в сумме 111 млн грн. Бо словам представителя музе, строительство не началось, «потому что активисты и также Генпрокуратура не разрешили». «Но у нас есть эти месяцы, когда генподрядчик, поскольку есть технология производства, закупает все материалы. Большинство материалов — импортного производства, и доставка, растаможка заняли около двух-трех месяцев. Из этих 111 млн были закуплены: белый гранит (32 млн 325 тыс. грн), осветительные приборы (8 млн 646 тыс. грн) и деревья — липы, которым 20-24 года, кабельно-проводниковая продукция (5,6 млн грн)», — рассказала Бойкив.

Сейчас на счету музея 12,7 млн. Напомним, 19 ноября в музей Революции достоинства пришли с обысками. По данным прокуратуры, музей перечислил подрядчику 111,6 млн гривен на строительство, которое должно было завершиться в августе 2019 года, но ничего сделано не было. В связи с этим руководство музея и фирмы подозревают в злоупотреблениях.