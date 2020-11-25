Долги Украине никто прощать не собирается

Согласно классификации Всемирного банка, Украина не относится к странам с низким доходом, в отношении которых страны «Большой двадцатки» инициировали затормаживание долгов до июня 2021 года.

Такое заявление сделали в Министерстве финансов в комментарии Укринформу в среду, 25 ноября.

В Минфине отметили, что намерены выполнять долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

«Инициатива стран „Большой двадцатки“ по приостановлению обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особо уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится», — говорят в ведомстве.

Кроме того, в министерстве отметили, что Украина из-за коронавируса вошла в глобальный финансово-экономический кризис со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. Макроэкономические показатели страны усилились благодаря безопасному уровню показателя государственного долга к ВВП, который по результатам 2019 года снизился до 44,3%. Государственный и гарантированный государством долг снизился до 50% (по сравнению с 80% в 2016 году).

«В этом году пик выплат по внешним платежам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров, а именно МВФ, ЕС, Всемирного банка, и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки», — резюмировали в Минфине.