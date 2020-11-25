Владислав Яма розповів про самопочуття після операції

Український хореограф й суддя ток-шоу “Танці з зірками” Владислав Яма розповів шанувальникам про самопочуття після хірургічного втручання.

Нагадаємо, що під час останнього ефіру чоловік випадково травмував палець. За його словами, попри те, що через декілька днів біль потроху почав минати, на жаль, лікарі наполягали на тому, що йому необхідно зробити операцію.

В останньому дописі у своєму фотоблозі, Владислав, в першу чергу, подякував шанувальникам за їх підтримку та зізнався, що більше ніколи не погодиться на подібні авантюри. На прикріпленій фотографії Яма постав у лікарняній палаті. Найцікавіше те, що на руці хореографа – гіпс. За словами знаменитості, на жаль, йому доведеться носити гіпс до п’яти тижнів, аби реабілітація пройшла успішно. Втім, загалом реабілітаційний процес триватиме набагато довше.

В кінці Владислав подякував лікарю Артуру Анатолійовичу за виконану справу та медичному персоналу за їх турботу та допомогу.

“Танцювати – буду!”

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Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

: wona.com.ua