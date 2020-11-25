На Прикарпатье полицейский наладил схему сбыта каннабиса

Следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского одного из отделений полиции в Ивано-Франковской области и гражданское лицо во время сбыта наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГБР, установлено, что 42-летний коп собственноручно выращивал наркотическое средство – каннабис, а также наладил преступную схему с сообщником по сбыту наркотика среди наркозависимых лиц области.

Следователи задокументировали несколько фактов сбыта каннабиса по 150-200 граммов. Правоохранителя и посредника задержали во время сбыта около 150 граммов каннабиса.

Сейчас проводится 26 обысков по месту жительства и работы, в нежилых помещениях и автотранспорте фигурантов уголовного производства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте особо опасных наркотических средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.307 УК Украины).