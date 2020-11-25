В связи с «кадровым голодом», в школах ОРДО будут учить детей недоучившиеся студенты

Теперь в школах ОРДО будут учить детей недоучившиеся студенты.

Об этом рассказала так называемый «депутат народного совета» Наталья Волкова

«Школы „ДНР“ испытывают кадровый голод, многие педагоги работают на две ставки и более. В связи с этим мы решили инициировать „законопроект“, который позволит прийти в школы студентам. Так, в школах смогут работать те студенты, которые успешно сдали экзамены за три года обучения, а вести кружки и секции — те, кто успешно проучился два года», — заявила Волкова.

По мнению «депутата», такая «работа» поможет создать условия раннего входа в профессию, а также в период учебы найти оплачиваемую работу по своему профилю.

«Мы надеемся, что это привлечет к работе в школе молодых талантливых педагогов», — рассказала Волкова.