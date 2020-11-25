НБУ відсудив у фармкомпанії Жеваго низку об’єктів нерухомості в центрі Києва

19.11.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу АТ “Київмедпрепарат” (пов’язане з Костянтином Жеваго) та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій (у справі №910/21578/16), якими було задоволено позов НБУ та в рахунок погашення боргу банку “Фінанси та кредит” по рефінансуванню звернуто стягнення на предмет іпотеки — корпус №20 (літера О) загальною площею 10 182 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

06.10.2020 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу АТ “Київмедпрепарат” та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/20709/16, якими було задоволено позов НБУ та в рахунок часткового погашення боргу банку “Фінанси та кредит” по рефінансуванню було звернено стягнення на кілька об’єктів нерухомості, які належать “Київмедпрепарату” і знаходяться за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 139, у т.ч.

— корпус №7 (літера Ш) загальною площею 783,50 кв.м.;

— корпус №9 (літера В) загальною площею 1 146,50 кв.м.;

— корпус №11 (літера Т) загальною площею 1 383,40 кв.м.;

— корпус №17 (літера Ю) загальною площею 1 184,20 кв.м.

29.10.2020 Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити заяву АТ “Київмедпрепарат” про забезпечення позову в справі №910/16678/20 та зобов’язання Державної виконавчої служби і держпідприємства “СЕТАМ” зупинити реалізацію згаданого арештованого нерухомого майна — корпус №7 (літера Ш), корпус №9 (літера В), корпус №11 (літера Т), корпус №17 (літера Ю).

Суди встановили спосіб реалізації предметів іпотеки шляхом продажу на прилюдних торгах із визначенням вартості майна в межах процедури виконавчого провадження, передбаченої законом «Про виконавче провадження» на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

30.01.2020 Госпсуд м. Києва також задовольнив позов НБУ в справі №910/21577/16 і в рахунок часткового погашення заборгованості банку “Фінанси та кредит” по рефінансуванню вирішив звернути стягнення на предмет іпотеки, що належать АТ “Київмедпрепарат”, — нерухоме майно за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 139, — йдеться про корпус №1 (літера Ч) площею 1 508,7 кв. м і корпус №3 (літера Р) площею 1 128,8 кв м.

У липні-2020 Фонду гарантування не вдалося продати на аукціоні права вимоги банку “Фінанси та кредит” за десятьма кредитними договорами, що укладені з юрособами. Йшлося в т.ч. про заборгованість «Київмедпрепарату» та «Галичфарм», які входять у фармкорпорацію «Артеріум» Костянтина Жеваго (він же контролював банк «Фінанси та кредит»).

Як зазначалося, в забезпеченні за кредитами – єдиний майновий комплекс — нерухоме майно, рухоме майно, основні засоби підприємства, що знаходиться у м. Львів; об’єкти нерухомості та основні засоби, що розташовані у м. Київ; земельні ділянки, які знаходяться у Київській області; товари в обігу; акції інших компаній та майнові права за договорами поставки.

Стартова ціна пулу була 1,65 млрд грн. У ході торгів вона знижувалася до 1,15 млрд грн, але покупців не знайшлося.

Як писав Finbalance, згідно з судовими матеріалами, забезпеченням за кредитами, які банк “Фінанси та кредит” видав для “Галичфарм”, були в т.ч. будівлі та споруди майнових комплексів у Львові за адресами вул. Опришківська, 6/8 площею 31921,3 кв.м.; вул. Балкова, 1 площею 872,7 кв.м.; вул. Заклинських, 5 площею 1770,6 кв.м.; вул. Опришківська, 6/8, площею 2268,1 кв.м. Узгоджена сторонами вартість предмету іпотеки становила 412,6 млн грн.

За даними НБУ, на початок листопада 2019 року борг банку “Фінанси та кредит” по рефінансу становив 6,7 млрд грн.

У грудні-2019 НБУ заявляв, що К. Жеваго не встиг подати апеляцію на рішення Шевченківського райсуду м. Києва (й відповідно воно набрало законної сили), яким з бізнесмена як поручителя банку “Фінанси та кредит” було стягнуто 1,54 млрд грн заборгованості по рефінансу. Разом з тим, у прес-службі К. Жеваго повідомляли про скаргу, подану у Верховний Суд.