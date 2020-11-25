Суд заарештував Будинок Профспілок та іншу нерухомість ФПУ й низки компаній

Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12020000000000878 від 14.09.2020, в рамках якого, як зазначається в судових матеріалах, встановлено, що “відповідно Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, що розташовані на території України», службовими особами Федерації професійних спілок України та інших суб`єктів господарської діяльності привласнено ряд об`єктів нерухомого майна державної власності в особливо великих розмірах” (цитата).

03.11.2020 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання прокурора та кількома своїми ухвалами (1, 2, 3, 4) наклав арешт на низку об’єктів нерухомості, які належать Федерації профспілок та іншим суб’єктам господарювання, в т.ч.

— будівлю (літ.А) за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 2 в цілому, яка розділена на два об`єкти — групу нежитлових приміщень площею 11 967,4 кв.м., що перебуває у власності Федерації профспілок, та групу нежитлових площею 6790,3 кв.м., що перебуває у володінні ТОВ “Майдан Плаза”;

— комплекс будівель площею 17 597,7 кв.м. за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 1;

— нежитлову групу приміщень площею 777,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 16-А;

— нежитлову будівлю площею 2470,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 16- А;

— будівлю (літ.В) площею 438,7 кв.м. за адресою: м. Київ, площа Контрактова, 10;

— ресторанний комплекс (літ. А) площею 1352 кв. м. за адресою: м. Київ, вулиця Труханівська, 4-А;

— нежилі будівлі та споруди площею 1171,4 кв.м. за адресою: м.Київ, Паркова дорога, 18 (Труханів острів);

— об`єкти нерухомого майна площею 2382,00 кв.м. за адресою: м.Київ, Паркова дорога, 28;

— учбово-спортивну базу «Святошин» площею 5803,9 кв.м. за адресою: м.Київ, вул. Оборони Києва (уточнюється, що власник — Федерація профспілок);

— гараж багатоповерховий площею 7669,2 кв. м за адресою: м.Київ, Залізничне шосе, 21 (власник — Федерація профспілок);

— групи нежитлових приміщень площею 379,8 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Кульженків, 14-Б (власник — Федерація профспілок);

— комплекс будівель площею 2245,40 кв.м. за адресою: м.Київ, вулиця Лодигіна, 2;

— нежилі приміщення готельного комплексу площею 1169,27 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2 (літера «А»);.

— будівлю площею 1898, 5 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Медова, 5-Б (наразі у власності ТОВ «Амаркорд-Алекс»);

— нежитловий будинок по літері «А» площею 2767,1 кв.м (адреса та власник не уточнюється);

— готельно оздоровчий-комплекс площею 3259,2 кв.м за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Мазепи, 21 (як зазначається, наразі у власності ТОВ “Золота Корона Хотелс”);

— будівлі санаторно-оздоровчих закладів за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 2 (власник — ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”);

— частину будівель та споруд санаторію «Зірка» (І відділення) площею 5705,7 кв.м. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Великого Жовтня, 54 (власник — “Укрпрофоздоровниця”);

— частину будівель та споруд санаторію «Зірка» (ІІ відділення) площею 6319,2 кв.м. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Великого Жовтня, 54 (власник — “Укрпрофоздоровниця”);

— майновий комплекс — санаторій «Жовтень» (Конча-Заспа, Столичне шосе, 27 км.) площею 22 762,9 кв.м., за адресою: м. Київ, Столичне шосе, будинок БН (власник — “Укрпрофоздоровниця”);

— домоволодіння площею 11 804,5 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Бернардацці, 4/6 (власник — ТОВ «Будлайф Інвест»);

— об`єднання санаторно-курортних закладів на курорті Куяльник за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Лиманна, 170 (власник — “Укрпрофоздоровниця”);

— будівлі клінічного санаторію ім.Горького площею 15 117,5 кв.м. за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, 165 (власник — “Укрпрофоздоровниця”);

— будівлю та споруди літ.А,А`А«,Ж,З,І,К,М за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Проектна, 3 (наразі у власності ТОВ «Закарпатековторсировина»);

— бібліотеку /А-9/ площею 1100,4 кв.м. за адресою: м. Луцьк, проспект Молоді, 4 (власник — Федерація профспілок);

— приміщення №2 площею 449,2 кв.м за адресою: м. Луцьк, проспект Молоді, 4-е (наразі у власності ТОВ «Праймсервіс-Плюс»).