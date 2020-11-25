Названо причину, чому не варто пити дешевий чай

Не варто купувати і пити дешевий чай – тести продуктів показують, що багато дешевих сортів містять речовини, які небезпечні для здоров’я.

Експерти попереджають, що в чаях низької якості можуть міститися сліди піролізидинових алкалоїдів – токсичних речовин рослинного походження. Ці токсини виробляється дикими рослинами для захисту від хижаків: наприклад, подібні сполуки містяться в полину. При масовому виробництві такі рослини іноді непомітно проростають між чайними кущами і випадково обробляються на виробництві.

Якщо чай, в який потрапили частинки піролізидинових алкалоїдів, вживається у великій кількості, це збільшують ризик отруєння, пошкодження печінки, раку, – повідомляє журнал Freundin (Німеччина).

У його публікації фахівці розповіли, що небажані рівні названих токсинів виявлялися в дешевих видах чаю – наприклад, в ромашковому, зеленому.

Також в дешевих чаях виявлялися пестициди, метали (свинець, алюміній), залишки мінеральних масел. Дослідники рекомендують купувати чай перевірених виробників.

: ukrhealth.net