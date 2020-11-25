«Боруссия» разгромила «Шахтёр» во втором матче Лиги чемпионов подряд

В среду, 25 ноября в печальный для футбольной Украины и траурный для мира день, ФК «Шахтёр» уступил «Боруссии» (М) в игре 4-го тура Лиге чемпионов.

Мячи забивали на 17-й минуте Штиндль, на 34-й Элведи и в компенсированное к первому тайму Элведи, а окончательный счет на 77-й минуте установил Вендт. У «горняков» было всего опасных момента в самом финале поединка, но реализовать их не удалось.

Подопечные Луиша Каштру уступили немецкому клубу второй поединок подряд, не сумев распечатать ворота соперника и пропустив сразу десять мячей.

Даже забив три мяча и пропустив 12 в четырех стартовых матчах группового турнира, донецкий «Шахтёр» как минимум до окончания матча «Реала» и «Интера» остается на третьем месте в группе В.

Всего в группе осталось провести два тура. Следующий намечен на 1 декабря, когда в Киеве сыграют «Шахтер» и «Реал», а менхенглабахская «Боруссия» примет миланский «Интер».