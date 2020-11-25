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Украина подписала безвиз с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины

26.11.2020

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о подписании безвизового режима с Сент-Винсентом и Гренадинами. 

Об этом он написал на своей странице в Twitter, опубликовав соответствующие фотографии. 

«Сегодня вместе с Его превосходительством, верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев», — указано в сообщении.

По его словам, Украина установила дипломатические отношения с Сент-Винсентом и Гренадинами только в 2019 году. 

Стоит отметить, что страна расположена в южной части Карибского моря и является островным государством, которое располагается на одном крупном острове Сент-Винсент и архипелаге более мелких островов. 

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