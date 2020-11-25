Кравчук требует от России расследовать гибель украинского военного

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал расследовать гибель украинского военного на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в телеграм-канале.

Кравчук также потребовал от мониторинговой миссии ОБСЕ содействия в проведении расследования.

Также глава украинской делегации призвал к рождественским праздникам вернуть домой всех людей, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях.

По мнению Кравчука, российская сторона должна взять на себя политическую ответственность и определить позицию по поводу выполнения договоренности, достигнутой на саммите в «нормандском формате» в Париже в 2019 году.

При этом украинская сторона предложила провести новую встречу президентов уже до конца текущего года.