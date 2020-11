Связанный с РОСТЕХом титановый трейдер Райхельсон пытается зайти на ЗТМК

Запорожский титано-магниевый комбинат, уникальное украинское предприятие по производству титановой губки, может оказаться под контролем швейцарской фирмы Interlink Metals & Chemicals AG, которая имеет тесные связи с российской государственно-частной компанией ВСМПО-АВИСМА, входящей в госкорпорацию РОСТЕХ.

Об этом говорится в материале издания OBOZREVATEL.

Издание приводит письмо директора компании Interlink Metals & Chemicals AG, которое было направлено в Офис Президента Украины и в Национальный инвестиционный совет при Президенте Украины на имя Михаила Саакашвили. В запросе представитель фирмы сообщает о готовности инвестировать в ЗТМК 5,5 млн долларов при условии подписания долгосрочного эксклюзивного контракта, а также достижения договоренностей, «обеспечивающих четкие обязательства сторон в рамках частно-государственного партнерства».

Согласно выводам расследования, компания Interlink Metals & Chemicals AG является одним из операторов интересов российской власти на глобальном титановом рынке. Издание отмечает, что основатель компании Игорь Райхельсон, чья жена Екатерина Асташова в данный момент является бенефициаром компании, аффилирован с ключевыми игроками российской титановой индустрии – компанией ВСМПО-Ависма и корпорацией РОСТЕХ.

«Биография Райхельсона и история компании Interlink неразрывно связана с российскими производителями титановой продукции. Еще в 1992 году крупнейший в России производитель титана и магния — Березниковский титано-магниевый комбинат, который позднее вошел в корпорацию ВСМПО-Ависма, отдал эксклюзивное право на продажу всей своей продукции никому не известной новосозданной компании Interlink Metals and Chemicals. И это сотрудничество продолжается вот уже почти 30 лет. Согласно отчетам российского титанового гиганта ВСМПО-Ависма, на компанию Interlink Metals and Chemicals в отдельные годы приходилось до 10% всех поставок материалов и сырья», – говорится в статье.

Согласно справочной информации, ВСМПО-Ависма является одним из крупнейших в мире производителей титана и компанией, играющей важную роль в системе российского ВПК. «65% акций принадлежит заместителю главы совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — корпорации РОСТЕХ. Шелкова называют одним из ключевых представителей команды Сергея Чемезова, генерального директора госкорпорации РОСТЕХ. Сергей Чемезов — один из ближайших соратников Владимира Путина», – сообщает OBOZREVATEL.

Издание сообщает, что компания Interlink Metals and Chemicals, претендующая на статус инвестора украинского ЗТМК, в 2020 году даже была фигурантом уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ВСМПО-Ависма Михаила Воеводина. Речь шла об убытках от сделок, заключенных в 2017–2019 годах, когда ВСМПО-Ависма продала швейцарским Interlink Metals and Chemicals и американской Interlink Metals and Chemicals Inc по заниженной стоимости ферротитан, а затем купила произведенную из него продукцию по завышенной стоимости. Однако в октябре текущего года “ВСМПО-Ависма” и ее экс-глава Воеводин заключили мировое соглашение. Корпорация отказалась от всех претензий к Воеводину, взамен тот передал предприятию «финансовую помощь» в размере 1,95 млрд рублей.

В расследовании также приводятся доказательства тесной связи бизнесмена и композитора Игоря Райхельсона, основателя компании Interlink Metals & Chemicals AG, с руководством Российского университета дружбы народов (РУДН), кузницы кадров ГРУ, КГБ и Службы внешней разведки РФ. В данный момент сын партнера Игоря Райхельсона Александра Ястребова, который являлся учредителем ООО «Интерлинк металс энд кемикалс», российской дочки “швейцарской” компании, работает ректором РУДН.

C 2013 года ЗТМК работает как ООО, в котором у государства 51% акций. 49% акций принадлежат компаниям Дмитрия Фирташа. С июня 2020 года вместо смещенного экс-гендиректора ЗТМК Владимира Сивака комбинат возглавляет Сергей Лубенников, назначенный Фондом государственного имущества.

Издание напоминает, что ЗТМК является уникальным предприятием, аналогов которому нет ни в Украине, ни у других восточно-европейских стран. «Из наших ближайших соседей на мировом титановом рынке конкурентом Украине является разве что РФ. Не удивительно, что запросы на “государственно-частное партнерство” начали приходить именно оттуда, да еще и от игроков, аффилированных со структурами РОСТЕХА», – говорится в материале.