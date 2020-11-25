Археологи выяснили реальный рост библейского великана Голиафа

Библейское писание гласит, что Голиаф был в высоту «четыре локтя с пядью» и характеризовался небывалой могущественностью. Победить его смог только Давид – будущий царь Иудеи.

Долгое время ученые пытались выяснить, действительно ли существовал человек столь большого роста, и, кажется, сумели докопаться до истины, сообщают Новости планеты.

В древности для измерения длины использовались разные методы подсчета, что усложняет задачу определения точного роста. Согласно данным археолога Джеффри Чэдвика, стены городов Вифсаид и Геф были в высоту 2,38 метра, что и было «четыре локтя с пядью». Эта информация позволяет нам представить древнего библейского героя.

Правда, далеко не все ученые уверены, что описание в Библии можно воспринимать всерьез. Возможно, фраза «четыре локтя с пядью» была лишь метафорой, чтобы восхвалить Голиафа, показав его физическое преимущество над Давидом.

Имеются и другие сведения о герое. Так, его броня могла весить 47 килограммов, а наконечник копья – 7 килограммов. Если это верные сведения, то рост и вес мужчины должны были соответствовать.

Ученые продолжают искать зацепки, которые могут раскрыть некоторые факты о библейских героях. К сожалению, далеко не всегда работы приносят плоды.

: golos.ua