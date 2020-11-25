Стадион «Сан-Паоло» в Неаполе получит имя Марадоны, который семь лет играл за «Наполи»

Итальянский стадион «Сан-Паоло», на котором проводит домашние матчи футбольный клуб «Наполи», будет переименован в честь Диего Марадоны, который скончался 25 ноября от остановки сердца. Об этом заявил Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.

«Диего заставил наших людей мечтать, он спас Неаполь своим гением. В 2017 году он стал нашим почетным гражданином. Диего, неаполитанец и аргентинец, вы подарили нам радость и счастье! Неаполь вас любит. Назовем стадион «Сан-Паоло» в честь Диего Марадоны», — написал Де Маджистрис в Twitter.

Напомним, аргентинец Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Кубка УЕФА.