Криворожский железорудный комбинат пытается через суд наказать шахтеров за забастовку

В Кривом Роге идут суды над шахтерами, бастовавшими в сентябре из-за низкой зарплаты. Иски работодатель — Криворожский железорудный комбинат, подал на почти 400 человек.

Машинист подъемной машины на шахте «Октябрьская» Майя Чабан прокомментировала для «Страны» происходящее в суде.

«В понедельник третье заседание, сейчас мы даём показания. Комбинат давит на то, что это была незаконная забастовка. Чтобы если иск удовлетворят, можно было бы подать новый на «возмещение ущерба». Их адвокат говорит, что комбинат не доплатил налоги. Я буду требовать соответствующие документы», — сказала нам Майя Чабан.

Она добавила, что к событиям, описанным в иске, не имеет отношения «от слова совсем».

«А если вдруг кому-то захотелось меня в любой форме наказать за мою позицию и моё личное мнение, то зря. Они его ещё не слышали в полном объеме и все еще может быть. КЖРК же по факту согласился и с событием как таковым и принял условия, выдвинутые шахтерами. Они признали право шахтёров на увеличение оплаты их труда. И их меморандум этому прямое доказательство. Если шахтеры что-то нарушили, почему администрация КЖРК их не наказала элементарно приказом?» — задает риторический вопрос Майя.

Как рассказала Чабан, на предыдущем заседании представитель комбината заявил, что предприятие из-за шахтеров не доплатило налоги в бюджет.

«Так вот, оплачивая труд шахтеров мизерными суммами, КЖРК действительно очень сильно не додал в бюджет страны. Поясню: зарплата является главным объектом налогообложения физлиц и отчислений в целевые фонды, и чем выше зарплата, тем больше пополняется бюджет. Когда мы тратим свои доходы, приобретая товары и услуги, мы автоматически пополняем бюджет (НДС 20%, между прочим) и здесь чем больше мы тратим, тем больше пополнение бюджета страны. Ненадлежащие условия труда и несправедливо недоплаченные зарплаты шахтерам потом оборачиваются такими событиями, которые имели место в сентябре-октябре этого года», — считает Майя Чабан.