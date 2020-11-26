Nissan запустил продажи внедорожника за 22 тысячи долларов

В Китае начались продажи нового внедорожника Nissan Palaso, который создан специально для китайского рынка. В базовой комплектации он стоит около 22 тысяч долларов.

Nissan Palaso – это фактически пассажирская версия пикапа Ruiqi 6. Длина этой новинки составляет 5 227 мм, высота – 1 864 мм, ширина – 1 989 мм, а колесная база – 3 150 мм.

Palaso относится к бюджетным моделям, поэтому у него экстерьер и интерьер довольно простые, без всего лишнего. Правда, покупателям предлагают не только переднеприводную, но и полноприводную версию.

В качестве опции есть мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, 18-дюймовые колесные диски, задний парктроник, блокировка дифференциалов и многое другое.

Под капотом располагается 1,8 л бензиновый турбодвигатель мощностью 231 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

: auto.today.ua