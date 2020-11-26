Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

Президент Украины назначил нового главу Николаевской областной государственной администрации. Им стал Виталий Ким.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

25 ноября Зеленский встретился с Виталием Кимом и вручил ему служебное удостоверение.

Кроме того, президент подписал указ, которым уволил временно исполняющего обязанности Николаевской ОГА Георгия Решетилова.

Отмечается, что Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил государственный морской технический университет имени адмирала Макарова. Является специалистом по экономике и работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.