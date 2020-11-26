Иран выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу МАУ

Иран намерен выделить 200 млн евро на выплату компенсаций за катастрофу самолета «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года. Деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.

Об этом сообщает иранское «Радио Свобода».

Сообщается, что вице-президент Ирана по правовым вопросам Лея Джонейди прокомментировала выделение этих средств из Фонда национального развития Ирана.

«В конце концов все учреждения используют одни и те же ресурсы», — отметила она.

Издание отмечает, что ее высказывания прозвучали после публикации газеты Shargh о том, что правительство Хасана Рухани включило новый пункт в законопроект о бюджете на следующий год. Этот пункт предполагает выделение 200 млн евро из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.

Также сообщается, что третий раунд переговоров между Украиной и Ираном назначен на 3 декабря.

Напомним, ранее Украина обвинила Иран в затягивании расследования катастрофы МАУ. Предполагается, что компенсации будут выплачены только после его завершения.

Известно, что иранская сторона не допускает Украину к допросу подозреваемых в деле катастрофы МАУ.

Иран сбил самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года. После вылета из аэропорта Тегерана пассажирский борт сбили двумя ракетами класса «земля-воздух». В результате погибли 176 человек. Официальный Тегеран три дня отрицал ракетный удар, но в итоге заявил о «человеческой ошибке», которая привела к трагедии.