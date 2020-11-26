Найбільш небезпечні види риби для вагітних

Екологічна експертна група з США назвала низку продуктів з цієї категорії небезпечними для здоров’я.

Аналіз концентрацій ртуті і омега-3 в морепродуктах показав, що 10 з найпопулярніших морепродуктів на ринку мають дуже великий об’єм ртуті для вагітної жінки середньої ваги, яка споживає кількість, рекомендовану лікарями щотижня. Експертна група прийшла до висновку, що більшість людей просто не отримують необхідну кількість корисних жирів, так як 8 з 10 найбільш популярних видів морепродуктів, включаючи креветки і сома, займають найнижче місце в рейтингу продуктів, повних здоровими омега-3 жирами, інформує Ukr.Media.

Від якої риби варто відмовитися:

– консервований тунець Albacore;

– палтус;

– скумбрія;

– морський окунь;

– акула;

– іспанська і скумбрія атлантична;

– риба-меч.

У названих сортах риби зафіксовані найвищі рівні ртуті і найнижчі рівні Омега-3.

Яку рибу можна їсти:

– анчоуси;

– оселедець;

– молюски;

– лосось;

– сардини;

– форель.

Висока концентрація хімічної речовини може викликати проблеми при пологах, у системі кровообігу і нервовій системі.

Експерти попереджають зазначені категорії риб: акулу, меч-рибу, королівську скумбрію та інші небезпечні з точки зору ртуті види риб все-таки вживати не варто. При гострій необхідності рекомендується додавати їх в свій раціон не більше одного разу на місяць.

: nashamama.com