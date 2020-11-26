В Луганской области задержали организатора «референдума ЛНР»

В Луганской области во время пересечения государственной границы Украины с Россией задержали женщину, которая принимала участие в организации и проведении так называемого «референдума ЛНР». Ранее она была объявлена в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года женщина принимала участие в организации и проведении незаконного «референдума» по поддержке так называемого «Акта о государственной самостоятельности ЛНР» на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.

Подозревая была так называемым «секретарем участковой комиссии», в которой осуществляла выдачу «бюллетеней», подсчитывала голоса, составляла и утверждала протокол результатов голосования.

В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего ее объявили в розыск.

Женщина была задержана работниками Луганского пограничного отряда на пункте пропуска «Меловое».

В среду, 25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.